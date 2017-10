0

Muro das Lamentações guarda silêncio de Ancelotti

Carlo Ancelotti está em Jerusalém, a propósito de uma iniciativa da ONG Assist for Peace, e visitou esta terça-feira o Muro das Lamentações em Jerusalém. Já ontem, no primeiro dia da sua visita, o ex-treinador do Bayern Munique, quebrou o silêncio depois do seu despedimento... sem levantar muito o véu. "O silêncio é uma virtude, é melhor nem sobre isso. Falou-se de traição, de erros táticos, conspirações, problemas de planeamento. Para mim é um momento de pensar em tudo isso", afirmou