186

0



Museu do Sporting recebeu mais um troféu

Bruno de Carvalho recebeu em Alvalade a Taça da Liga conquistada pela equipa de futsal. O presidente do Sporting não disfarçou a satisfação, juntamente com a equipa, aquando da colocação da taça no museu leonino. Confira as imagens [Fotos: Pedro Ferreira]