Na bancada de Alvalade estava o homem que Bas Dost 'persegue'

Bas Dost isolou-se na liderança da Bota de Ouro europeia, com 24 golos, tentando ser o primeiro jogar em Portugal a conquistar este troféu desde 2001/02, quando Mário Jardel, ao serviço do Sporting, o conseguiu. Curiosamente, nas bancadas de Alvalade na partida de hoje com o Nacional estava, precisamente... 'Super Mário'. [Fotos: Paulo Calado]