Na casa-de-banho, há uma coisa que Messi e Suárez fazem da mesma forma

Lionel Messi e Luis Suárez, companheiros de equipa no Barcelona, participaram no programa 'Por la Camiseta', do Canal 10 do Uruguai Montevidéu, e foi uma risota pegada quando descobriram que fazem uma coisa da mesma forma: quando vão à casa-de-banho de manhã, ambos optam por se sentar na sanita para urinar... A ideia do programa, gravado há já algum tempo, era fazer com que cada um dos futebolistas respondesse sobre pormenores da vida pessoal do outro. "O quê, fazes xixi sentado? Eu também", disse Messi, explicando depois no meio das gargalhadas: "É mais cómodo, sais da cama pela manhã, cansado, quase a dormir, baixas as calça e pronto."