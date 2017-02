0

Na Catalunha acusam árbitro de tentar ajudar o Real Madrid neste lance

"Insólito: veja como o árbitro ajuda o Real Madrid a conseguir um 'noventaeRamos'". Eis o título do artigo do jornal 'Sport', que, ilustrado com o vídeo acima, acusa o juiz De Burgos Bengoetxea de ter tentado ajudar os merengues a marcar um golo na fase final do encontro com o Valencia. Há razão para tal teoria...?