Na Luz, o minuto de silêncio foi cumprido com rigor

No Estádio da Luz, no Benfica-Manchester United, à semelhança da Juventus Stadium (onde atua o Sporting), também se cumpriu um minuto de silêncio em memória das vítimas dos incêndios no nosso país. O silêncio foi total. [Fotos: Reuters]