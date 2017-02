0

Nada como um guarda-redes para marcar penáltis de forma impiedosa

Depois da retirada de Rogério Ceni, Mario Villasantti deve ter ficado como o último dos guarda-redes goleadores em equipas de divisões de topo. O veterano futebolista paraguaio do Ayacucho deu o empate à sua equipa diante do Unión Comércio, em partida da liga peruana, ao converter este penálti no último minuto... de forma impiedosa.