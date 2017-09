186

0



Nadal não estava à espera de ouvir isto de Federer

Rafael Nadal e Roger Federer jogaram juntos, do mesmo lado do court, pela primeira vez na história na semana passada na Laver Cup, e os elogios multiplicaram-se entre os dois. Na gala de encerramento da competição que juntou os melhores tenistas da Europa aos mais cotados do resto do Mundo, Federer não se poupou nos elogios ao rival e amigo...