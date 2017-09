3

Namorada de Lindelöf também recebe nota alta na Premier League

A namorada do sueco Victor Lindelöf foi presença assídua nas bancadas do Estádio da Luz, tendo vestido a camisola das águias em várias ocasiões. E não se pense que já não dá nas vistas. O central representa agora o Manchester United e Maja Nilsson continua a encantar, ao ponto de aparecer no ranking divulgado pelo 'L'Équipe' como uma das mulheres mais bonitas da Premier League.