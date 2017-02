0

0



Namorada de Ronaldo não é a única Giorgina a dar que falar

A blogger e modelo, Giorgina Rosella, é britânica, mas só mesmo no passaporte. O seu ar exótico faz lembrar Jennifer Lopez e a as fotos que põe no Instagram são várias vezes associadas às da cantora. Quando Giorgina chega a alguma sala, o baile pára sempre e as atenções voltam-se para ela.