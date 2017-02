51

Não chamem Mourinho a este treinador ganês, porque ele não gosta... prefere ser Wenger

Chama-se Ignatius Osei Fosu, é treinador adjunto do Liberty Professionals, clube que disputa a liga do Gana, e os jornalistas têm preferido fazer comparações com José Mourinho ou Arsène Wenger, devido aos bons resultados que tem conseguido. De tal forma que Fosu, sem esconder um ligeiro desconforto, sentiu-se na obrigação de esclarecer que, já que é assim, prefere antes que lhe chamem Wenger.

"Se me chamarem Mourinho, a minha família não me vai perdoar porque todos sabem que não gosto de Mourinho. Acho que que me podem chamar de pequeno Wenger. Sabem que quando era jovem, ele já era um treinador muito bom. Talvez se possa esperar até que tenha 65 anos para que então as coisas mudem de figura. Mas deixemos as coisas assim por agora. O meu nome é Ignatius Osei Fosu. Prefiro ser chamado assim. [Mas] Se quiserem é Wenger que prefiro [em relação a outro treinador qualquer]", explicou neste vídeo publicado pelo site 'pulse.com.gh'.