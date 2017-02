34

0



Não diga aos seus colegas que viu isto... (eles vão logo fazer o mesmo!)

Cindy Prado é uma modelo norte-americana que afirmou que nunca namoraria com um rapaz que não tivesse sensibilidade para a moda e... sentido de humor. Os 296 mil seguidores que a manequim tem no Instagram por certo não conseguirão ficar de mau humor ao ver as suas fotografias.