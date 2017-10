118

0



Não é preciso procurar mais: este é o maior falhanço do ano (ou da história...)

Bem sabemos que no futebol esta história do melhor ou pior (ou o "assim assim") nem sempre é consensual, mas arriscamos dizer que o leitor não verá um falhanço tão escandaloso, tão inacreditável, tão... (até nos faltam as palavras). Aconteceu na Holanda, no duelo entre Harkemase Boys e Capelle, da Derde Divisie, o quarto escalão do futebol daquele país, numa partida em que (imagine-se!) a equipa do autor deste falhanço... acabou por perder! É verdade: no momento do lance o marcador estava em 2-0 e o Harkemase Boys acabou por perder por 3-2.