Não é só em campo que o filho de Cristiano Ronaldo imita o pai

Na sessão de promoção da CR7 Junior Collection, Ronaldo posou ao lado do filho, explicando o conceito deste modelo: "Eu e o Cristianinho gostamos de nos vestir de forma igual e sair com a mesma roupa. E esta coleção permitirá a muitos pais e filhos vestirem-se da mesma maneira. O meu filho estava entusiasmado com a sessão fotográfica. Posou com naturalidade e fiquei impressionado por vê-lo a mostrar a coleção", afirmou à revista 'Hola'. O internacional português divulgou a imagem no seu Instagram com a legenda 'tal pai tal filho'