Não há como enganar: adeptos do Manchester United com 'papinha feita' para ir à Luz

O Manchester United partilhou nas redes sociais um mapa da rede do metro de Lisboa (igualmente com as indicações das estações de comboio) para ajudar os adeptos a viajarem até ao Estádio da Luz. Às 18 horas e às 18H15 irão realizar-se duas viagens somente para os adeptos dos red devils entre a estação do Terreiro do Paço e o Colégio Militar/Luz. O jogo começa às 19H45.