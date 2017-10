0

Não há volta a dar: este é o festejo mais estranho da história do futebol

Acreditamos que ao longo da sua vida já tenha visto toda a espécie de festejos de jogadores após a marcação de um golo, mas o que Matt Tootle, jogador do del Notts County, da League Two (4.º escalão do futebol inglês) é qualquer coisa... As imagens do jogo, disputado no final de setembro, continuam a ser virais!