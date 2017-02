38

0



Não, Mourinho não ficou assustado com resultado do sorteio da Taça de Inglaterra

Pode parecer, mas nem sempre o que parece, é. O sorteio dos quartos-de-final da Taça de Inglaterra colocou o Chelsea no caminho do Manchester United e José Mourinho reagiu desta forma, colocando pressão do lado dos londrinos, salientando que calendário da sua equipa está muito mais preenchido do que o dos blues:

"Eu tenho de jogar frente ao Saint Étienne [quarta-feira em França, para a Liga Europa], tenho a final da Taça da Liga [domingo, frente ao Southampton] e, se tudo correr bem, ainda tenho de enfrentar outro adversário na Liga Europa. A juntar a isto tenho de lutar por um lugar entre os quatro primeiros da Premier League. Tenho tantas coisa em que pensar, enquanto o Chelsea pode, provavelmente, pensar apenas nisso [Taça de Inglaterra], porque acho que já são campeões e não têm mais nada em jogo. Por isso a Taça de Inglaterra é algo que acredito que seja importante para eles. E o jogo é só dentro de um mês, não quero falar mais nele."