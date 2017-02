240

Não pediu desculpa a Coentrão e até marcou de calcanhar

Achraf Hakimi está a dar nas vistas nos treinos do Real Madrid e apostado em convencer Zidane a dar-lhe um lugar na equipa principal dos merengues. O defesa formado nas escolas do Real Madrid roubou a bola a Fábio Coentrão quando este ia a sair a jogar e marcou de calcanhar, à matador, na cara do guarda-redes.