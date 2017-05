0

Não sabe bater livres? Gignac mostra como se faz

André-Pierre Gignac voltou a ser decisivo para a equipa do Tigres frente ao Monterrey, num jogo a contar para os quartos de final da liga mexicana que terminou com a vitória da equipa da casa por 2-0, este domingo. Gignac inaugurou o marcador ao minuto 45 (viria a bisar no encontro) com um grande golo através de uma bola parada