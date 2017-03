0

Não vai acreditar mas este 'golaço' foi mesmo marcado com... o rabo!

No futebol já se viu de tudo... ou assim se pensa. O golo apontado por Denis Vasin em partida entre Chernomorets e Stal Kamianske, a contar para a liga ucraniana, vem refutar essa ideia. O defesa rematou contra Denis e este, com muita sorte à mistura, fez o único tento da partida com... o rabo!