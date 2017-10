0

Não vai acreditar neste touchdown do jogador dos California Bears

Já vimos muitos touchdowns impressionantes tanto na principal liga de futebol americano (NFL) como também nos escalões universitários, mas o que Ross Bowers, jogador dos California Bears, fez no último jogo frente aos Washington Cougars... é do outro mundo. Numa reposição da sua equipa no ataque, perto das 10 jardas, e vendo que todos os seus colegas estavam marcados, o jogador decidiu partir para cima da defesa adversária e marcar um sensacional ponto.