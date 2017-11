Não verá uma simulação mais ridícula do que esta...

Chama-se Marcus Maddison, atua no Peterborough United, e este fim de semana entrou para a galeria dos piores 'simuladores' do ano. Tudo aconteceu no jogo com o AFC Wimbledon, quando num desentendimento com Liam Trotter fez algo surreal. Ou, então, a respiração de Trotter era efetivamente muito 'forte'...