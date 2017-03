0

Nápoles-Real Madrid ainda não começou mas já é a loucura

Nápoles e Real Madrid encontram-se esta terça-feira em partida a contar para a 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga os Campeões. Os merengues encontram-se em vantagem (3-1) face aos italianos mas isso não parece intimidar os adeptos da casa que já se fazem ouvir no estádio do Napoles, com digno da expressão 'alto e bom som'.