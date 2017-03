1

0



Nas bancadas e no relvado: foi a 'loucura' com o golo de Sergi Roberto

Euforia total, nas bancadas e em campo, com o golo de Sergi Roberto, que aos 90'+5 fixou o resultado final do Barcelona-PSG em 6-1 e colocando a formação catalã nos quartos de final da Champions. Estava feita a reviravolta história, com o Barça a conseguir anular uma desvantagem de 4-0 da 1.ª mão.