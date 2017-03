0

0



Nazaré viu ser surfada uma das maiores ondas de sempre!

A terça-feira na Praia do Norte esteve propícia a recordes. Francisco Porcella, um italiano com gosto por ondas gigantes, esteve vários dias na Nazaré a tentar uma proeza que conseguiria finalmente no dia de ontem: manteve-se firme e 'dominou' uma onda de cerca de 20 metros, já candidata a 'Billabong Ride of the Year'.