NBA vai passar a linha de três pontos para o meio campo por causa de Curry?

Stephen Curry, base dos Golden State Warriors para o qual têm de ser criadas novas palavras para tecer elogios, esteve uma vez mais em destaque na liderança da sua equipa, agora no triunfo categórico sobre os LA Clippers. O cesto de meio campo a dois segundos do final da primeira fica na memória de quem assistiu ao jogo, mas antes Curry tinha dado espetáculo no decorrrer do aquecimento...