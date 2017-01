308

Nedim Hadzic: Uma máquina de golos a caminho do Seixal

O FK Sarajevo anunciou esta segunda-feira que o jovem avançado Nedim Hadzic, de 17 anos, está a caminho de Portugal para efetuar um teste de uma semana no Benfica, depois de ter sido convidado pelas águias para mostrar as suas qualidades no Seixal. Veja o que vale o jovem avançado bósnio.