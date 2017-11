Nem ela sabia na confusão que se ia meter à conta do Mundial'2018

A manequim Paulina Vega está no centro de uma polémica do lado de lá do Atlântico. A escolha da ex-Miss Universo (2015) para a apresentação do novo equipamento da Colômbia foi muito criticada por vários quadrantes da sociedade, com acusações à mistura: é que se os modelos masculinos escolhidos foram todos jogadores da seleção (incluindo James Rodríguez), a única mulher a vestir a camisola dos cafeteros foi... Paulina Vega. O sururu foi tal que, mais tarde, duas jogadoras colombianas foram finalmente chamadas