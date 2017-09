116

0



Nem esta 'bomba' de Hulk salvou a equipa de Villas-Boas

O Shanghai SIPG, comandado por André Villas-Boas, empatou esta quarta-feira (1-1) na receção aos japoneses do Urawa Reds, na 1.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões Asiática. A formação chinesa adiantou-se no marcador aos 15 minutos, com esta 'bomba' do ex-portista Hulk, mas, aos 28', os forasteiros restabeleceram a igualdade, por intermédio de Kashiwagi.