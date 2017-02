0

Nem o 'karate kid' marcava golos assim!

Ramiro, médio do Grémio de Porto Alegre, nem é rapaz de fazer muitos golos. Desde 2013 marcou apenas nove, mas este, marcado ao Passo Fundo, em jogo do campeonato estadual do Rio Grande do Sul, é seguramente dos mais bonitos da sua carreira. Um misto de acrobacia, estilo 'karate kid', e de oportunismo, qual Liedson do sul.