0

0



Neve deixou estádio do Manchester City... neste estado

O Manchester City tem agendado para quarta-feira o duelo de repetição da 5.ª eliminatória da Taça de Inglaterra, diante do Huddersfield Town, mas a partida pode até nem se realizar. Tudo por causa do forte nevão que caiu esta terça-feira na cidade e que pode continuar no dia de amanhã.