0

0



Neymar a caminho de Londres em boa companhia

Neymar, um dos três candidatos a melhor jogador do Mundo, com Messi e Cristiano Ronaldo, viajou para Londres, onde esta segunda-feira são atribuídos os prémios FIFA, na companhia de Daniel Alves e da namorada do compatriota, Joana Sanz... e com estes é diversão garantida!