Neymar a dar baile e Messi... assim!

As coisas estão a correr de feição a Neymar no Barcelona e o brasileiro faz questão de mostrar a sua boa onda. Daí que para dar show (ou contornar o frio...), o internacional canarinho tenha revelado uns movimentos de dança (?) que deixaram Messi e Suárez... assim [Vídeo AS]