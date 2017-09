3

0



Neymar apresentou-se em Londres em grande estilo e divertiu-se a sério

Com a Semana de Moda de Londres a a decorrer, a diversão tem sido nota dominante nas festas que se multiplicam por esta altura na capital inglesa. Que o digam Sara Sampaio, Neymar e Lewis Hamilton! A modelo portuguesa mais internacional de sempre juntou-se ao futebolista do PSG e ao piloto de Fórmula 1 para uma noite de grande animação que contou também com a manequim Daniela Lopez Osório.