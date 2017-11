Neymar e a corridinha do penálti: guarda-redes já não 'caiu' à segunda

O Brasil venceu o Japão por 3-1, com Neymar a abrir o marcador na conversão de um penálti, aos 10 minutos. O avançado do Paris Saint-Germain fez a sua habitual corridinha e conseguiu enganar Eiji Kawashima, rematando para a esquerda. Sete minutos depois, nova falta dentro da área colocou Neymar de novo frente-a-frente com o 'keeper' do Metz. O ritual do brasileiro repetiu-se, mas a bola foi batida para a direita... onde 'estava' Kawashima.