Neymar e Barcelona solidários com a Chapecoense

Neymar é o rosto da solidariedade blaugrana para com o emblema brasileiro que perdeu grande parte do plantel num acidente aéreo na Colômbia em novembro de 2016. Em mais uma iniciativa, esta promovida pelo diário 'Marca', os futebolistas do Barcelona autografaram uma camisola da equipa principal e colocaram-lhe uma dedicatória que, como é natural, ficou a cargo do astro brasileiro.