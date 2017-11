Neymar ficou mais perto de CR7 e 'choveram' elogios

Neymar bisou na goleada de 7-1 do PSG ao Celtic. Com os dois golos marcados, o avançado brasileiro ficou mais perto de Cristiano Ronaldo na lista de melhores marcadores da Champions 2017/18. Soma 6, tantos como Harry Kane, Ben Yedder e Cavani e está a apenas 2 de CR7. No final do jogo, o amigo Dani Alves fez-lhe rasgados elogios.