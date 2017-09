411

1



Neymar foi à Semana de Moda de Londres e voltou a Paris nesta figura

Depois de protagonizar uma polémica com Cavani no PSG, Neymar 'fugiu' para Londres, onde decorre a Semana de Moda, e divertiu-se à grande. Neymar esteve com Hamilton e também com a portuguesa Sara Sampaio, entre outras celebridades, mas parece que o regresso a Paris, esta quarta-feira, não foi fácil... com o futebolista brasileiro a publicar nas redes sociais uma imagem que promete agitar ainda mais toda a controvérsia que vive atualmente. Para hoje está marcada uma reunião entre Neymar, Cavani e Antero Henrique, diretor desportivo do PSG, para tentar colocar um ponto final em todo o episódio da questão de quem marca penáltis.