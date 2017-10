0

Neymar foi expulso mas tem quem o defenda: «Eu tinha perdido a paciência 15/20 minutos antes»

O PSG acabou o jogo com o Marselha (2-2) reduzido a 10 por causa da expulsão de Neymar, que viu dois amarelos no espaço de dois minutos, aos 85 e 87 minutos. Verrati e Mbappé já saíram em defesa do jogador brasileiro.