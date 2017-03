0

Neymar goza com dupla do Paris SG no Instagram

O avançado brasileiro Neymar utilizou as redes sociais para gozar com Kurzawa e Rabiot, recordando uma imagem de ambos partilhada aquando da primeira mão entre Paris SG e Barcelona. Na altura os franceses venceram por 4-0 e, na foto, Rabiot surge com quatro dedos erguidos (a assinalar os golos marcados) e Kurzawa a fazer, também com os dedos, o V de vitória. Ora, juntando os dedos de ambos (4+2)... dá 6, o número de golos esta noite marcados pelo Barça ante os franceses...