Neymar correu, brilhou e simulou... mas o Brasil não marcou

O Brasil ficou a 'zero' na deslocação à Bolívia, mas oportunidades para marcar não faltaram, com Neymar em destaque, nesta partida da qualificação para o Mundial'2018. O avançado do Paris Saint-Germain (PSG) jogou, mas 'esqueceu-se' um pouco de fazer jogar os companheiros de equipa - como num lance aos 43' em que insiste nos remates quando tem Paulinho em melhor posiçã. Depois há outros momentos em que as simulações estiveram em evidência, mas o árbitro argentino Fernando Rapallini validou tudo...