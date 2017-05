166

0



Neymar meteu-se com ela e a conversa pode chatear alguém

Kariny Rodriguês, que já posou para a 'Playboy', revelou no Instagram uma conversa com Neymar... e Bruna Marquezine, namorada do craque, pode não ter gostado. O jogador do Barcelona e a manequim trocaram mensagens, com o futebolista a elogiar a bonita brasileira. Kariny partilhou a conversa, mas depois apagou o post...