Neymar mostra-lhe o que não deve fazer... se conduzir

Neymar, jogador do Barcelona, é bem conhecido pela sua ligação à música, especialmente brasileira. O avançado catalão raramente resiste a 'dar espetáculo' no carro e faz questão de partilhar isso mesmo no seu Instagram. A questão é, se conduzir, não faça isto...