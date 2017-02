0

Neymar põe a máscara e 'brinca' no Instagram

Neymar, jogador do Barcelona, é bem conhecido pela sua boa disposição nas redes sociais. Desta feita, o avançado brasileiro decidiu utilizar a máscara do seu compatriota e companheiro de equipa, Rafinha, que recupera de uma lesão nasal. Neymar não deixou de 'brincar' com o adereço, juntando a legenda "Hoje vou assim".