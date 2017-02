0

Neymar provoca adeptos colchoneros à saída do Vicente Calderón

Depois da vitória por 2-1 frente ao At. Madrid, a contar para as meias-finais da Taça do Rei, Neymar provocou os adeptos colchoneros enquanto saía de campo. O avançado brasileiro fez um 'dois' com os dedos, a lembrar os golos do Barcelona, como resposta aos insultos dos adeptos do At. Madrid.