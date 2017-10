0

Neymar sacou mais um coelho da cartola com este 'golaço'

Mais um jogo do PSG e mais uma goleada aplicada desta vez aos belgas do Anderlecht [4-0]. Com dois dos suspeitos do costume em evidência e fazendo os dois primeiros golos dos franceses, Mbappé marcou primeiro e depois assistiu Cavani e só faltava Neymar fazer o gosto ao pé. Aconteceu aos 66' quando o brasileiro sofreu uma falta à entrada de área e, na cobrança exímia de um livre direto, marcou este 'golaço' (mais um).