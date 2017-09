580

Neymar tem o cunhado no Benfica, mas deixa recado a jogador... do Sp. Braga

Gabigol, namorado da irmã de Neymar, Rafaella, alinha no Benfica, mas o internacional brasileiro aproveitou as redes sociais para deixarúma mensagem a um jogador de outro clube português: Erick de Arruda, reforço do Sp. Braga esta época, que chegou proveniente do Náutico.