Neymar 'tocado' no sábado para o PSG e 'a fundo' para a 'canarinha'... na 2.ª feira

Neymar informou Unai Emery de que não estava bem fisicamente para defrontar o Angiers e o treinador do Paris Saint-Germain (PSG) entendeu que era melhor deixar o avando de fora da convocatória da partida de sábado para a Ligue 1. Na segunda-feira, para espanto dos adeptos do PSG o avançado que custou 222 milhões de euros no verão surgiu seleção brasileira a treinar 'a fundo' numa sessão de trabalho que decorreu no estádio do clube francês... O jornal espanhol 'Sport' escreveu que o avançado se sente desmotivado e que só irá participar nos jogos que quiser da liga francesa.