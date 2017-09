267

Nico Rosberg já 'respondeu' a Cristiano Ronaldo

Nico Rosberg era um dos 'alvos' de Cristiano Ronaldo no #CR7Challenge, desafio que divulgou na conta oficial de Instagram relacionado com o seu novo perfume, que consistia em dar toques numa bola e mostrar o melhor truque com a mesma. O ex-piloto 'respondeu' à altura ao internacional português e surpreendeu... e de que maneira