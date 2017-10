0

Ninguém queria deixar Ricardinho ir

"Nunca deixes de ser tu, nunca esqueças de onde vieste... sou agradecido por ter o vosso carinho": assim legendou Ricardinho este vídeo partilhado na sua conta de Instagram. O capitão da Seleção Nacional de futsal esteve com a equipa das quinas no bairro Casal da Mira onde defrontou a equipa local, vencedora do passatempo 'Seleção no Meu Bairro', e não teve mãos para tantas solicitações de selfies e autógrafos